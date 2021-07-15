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Нову хвилю COVID в Україні очікують восени, але вона може бути раніше: названо умову

Автор: Дмитро Левицький

Фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України прогнозують, що нова хвиля коронавірусу прийде в Україну восени цього року. Однак нова хвиля COVID-19 може накрити Україну і раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЦГЗ у Facebook.

Нову хвилю прогнозують через поширення штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Станом на сьогодні цей штам вірусу вже виявили в 111 країнах і очікується, що він стане домінуючим у світі.

"Проте якщо населення не буде дотримуватися елементарних протиепідемічних вимог - носіння масок та дотримання дистанції - підйом захворюваності може статися і раніше", - наголосили у відомстві.

Крім того, у ЦГЗ закликають українців, особливо з груп ризику, вакцинуватися від коронавірусу, щоб легше перенести нову хвилю захворюваності.

Також у центрі дали поради, як уберегтися від коронавірусу:

  • носіть маску, прикриваючи ніс і рот;
  • дотримуйтеся фізичної дистанції;
  • мийте руки з милом, користуйтесь антисептиками;
  • не торкайтеся обличчя брудними руками;
  • чхайте й кашляйте в згин ліктя чи в серветку;
  • регулярно провітрюйте приміщення, дезінфікуйте поверхні;
  • вакцинуйтеся.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як Україна готується до поширення штаму "Дельта".

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