Нову хвилю COVID в Україні очікують восени, але вона може бути раніше: названо умову

Нову хвилю прогнозують через поширення штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Станом на сьогодні цей штам вірусу вже виявили в 111 країнах і очікується, що він стане домінуючим у світі.

"Проте якщо населення не буде дотримуватися елементарних протиепідемічних вимог - носіння масок та дотримання дистанції - підйом захворюваності може статися і раніше", - наголосили у відомстві.

Крім того, у ЦГЗ закликають українців, особливо з груп ризику, вакцинуватися від коронавірусу, щоб легше перенести нову хвилю захворюваності.

Також у центрі дали поради, як уберегтися від коронавірусу: