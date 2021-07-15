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Новую волну COVID в Украине ожидают осенью, но она может быть раньше: названо условие

Автор: Дмитрий Левицкий

Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины прогнозируют, что новая волна коронавируса придет в Украину осенью этого года. Однако новая волна COVID-19 может накрыть Украину и раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦОЗ в Facebook.

Новую волну прогнозируют из-за распространения штамма коронавируса под названием "Дельта". По состоянию на сегодня этот штамм вируса уже обнаружили в 111 странах и ожидается, что он станет доминирующим в мире.

"Однако если население не будет соблюдать элементарных противоэпидемических требований - ношение масок и соблюдение дистанции - подъем заболеваемости может произойти и раньше", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ЦОЗ призывают украинцев, особенно из групп риска, вакцинироваться от коронавируса, чтобы легче перенести новую волну заболеваемости.

Также в центре дали советы, как уберечься от коронавируса:

  • носите маску, прикрывая нос и рот;
  • соблюдайте физическую дистанцию;
  • мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками;
  • не прикасайтесь к лицу грязными руками;
  • чихайте и кашляйте в сгиб локтя или салфетку;
  • регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхности;
  • вакцинируйтесь.

Напомним, в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как Украина готовится к распространению штамма "Дельта".

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