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Нове потепління йде в Україну: дата і прогноз

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні завтра потеплішає у всіх регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +12 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Потепління прийде в Україну 2 грудня. Температура повітря підніметься на заході до +8 вдень, а вночі -1-3. На півночі країни вдень +3+5, а вночі -1-3. У східних областях вдень прогнозують +3+5, а вночі -2-4.

У центральних областях прогнозують вдень +4+8, а вночі -1-3. На півдні країни вдень +9+12, а вночі -1+5.

Тепла погода буде утримуватись і наступного дня, 3 грудня. На півдні та сході країни потеплішає до +14. А 4 грудня в Україні повернеться похолодання.

Нагадаємо, у перший день зими Україну накрили снігопади у західних областях. Температура повітря на заході опустилась до 2+4 вдень, а вночі -1+1.

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