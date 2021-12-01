Нове потепління йде в Україну: дата і прогноз

В Україні завтра потеплішає у всіх регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +12 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Потепління прийде в Україну 2 грудня. Температура повітря підніметься на заході до +8 вдень, а вночі -1-3. На півночі країни вдень +3+5, а вночі -1-3. У східних областях вдень прогнозують +3+5, а вночі -2-4.
У центральних областях прогнозують вдень +4+8, а вночі -1-3. На півдні країни вдень +9+12, а вночі -1+5.
Тепла погода буде утримуватись і наступного дня, 3 грудня. На півдні та сході країни потеплішає до +14. А 4 грудня в Україні повернеться похолодання.
Нагадаємо, у перший день зими Україну накрили снігопади у західних областях. Температура повітря на заході опустилась до 2+4 вдень, а вночі -1+1.