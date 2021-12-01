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Новое потепление идет в Украину: дата и прогноз

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине завтра потеплеет во всех регионах. Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Потепление придет в Украину 2 декабря. Температура воздуха поднимется на западе до +8 днем, а ночью -1-3. На севере страны днем +3+5, а ночью -1-3. В восточных областях днем прогнозируют +3+5, а ночью -2-4.

В центральных областях прогнозируют днем +4+8, а ночью -1-3. На юге страны днем +9+12, а ночью -1+5.

Теплая погода будет сохраняться и на следующий день, 3 декабря. На юге и востоке страны потеплеет до +14. А 4 декабря в Украину вернется похолодание.

Напомним, в первый день зимы Украину накрыли снегопады в западных областях. Температура воздуха на западе опустилась до 2+4 днем, а ночью -1+1.

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