Новое потепление идет в Украину: дата и прогноз

Потепление придет в Украину 2 декабря. Температура воздуха поднимется на западе до +8 днем, а ночью -1-3. На севере страны днем +3+5, а ночью -1-3. В восточных областях днем прогнозируют +3+5, а ночью -2-4.

В центральных областях прогнозируют днем +4+8, а ночью -1-3. На юге страны днем +9+12, а ночью -1+5.

Теплая погода будет сохраняться и на следующий день, 3 декабря. На юге и востоке страны потеплеет до +14. А 4 декабря в Украину вернется похолодание.