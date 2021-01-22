Нове похолодання накриє Україну вже наступного тижня

В Україні похолодає з наступного понеділка, у західних регіонах будуть снігопади. На захід прийде нове похолодання.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Хоча на вихідні буде тепло, пройдуть невеликі дощі, а на заході буде мокрий сніг.

У неділю в Карпатах буде злива та мокрий сніг, а з понеділка - снігопад і зниження температури. Синоптики прогнозують хуртовини та ожеледицю. У західних та південних областях 25 січня місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від +4 до -3; вдень +1+7 тепла, завтра у південній та західній частині +7+12.

Нагадаємо, голова УкрГідрометцентру попереджав, що з понеділка по вівторок в західних областях сильно похолодає. Там будуть інтенсивний снігопад, заметілі та сильний вітер.

Сьогодні зранку РБК-Україна писало, що прийшло потепління у всі регіони. У південних, центральних і північних областях туман.

Після потепління погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже в найближчі дні. Після чого знову вдарять морози - чергового похолодання слід очікувати вже наприкінці січня.