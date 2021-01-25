Нове похолодання йде в Україну: прогнозують до 20 см снігу та хуртовини

На західну Україну йде похолодання з 25 січня. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях випаде до 20 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні в західних та центральних областях, зокрема і в Києві, оголошено штормове попередження: пориви вітру 15-20 м/с, значний дощ та мокрий сніг.

В Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий). У цих регіонах може випасти від 5 до 20 сантиметрів снігу.

"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - попереджають рятувальники.

У прес-службі "Укравтодору" попередили, що сьогодні зранку у Львівській області місцями сніг з дощем, у Закарпатській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській областях місцями дощ. Україну накрив туман.

Температура повітря коливається від +1+5, на заході -1+3. На Абранському, Івашківському та Торунському перевалах дощ; на Ужоцькому перевалі місцями сніг, на решті перевалах без опадів.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікується нова порція снігопадів. Після цього знову вдарять морози.

Також раніше повідомлялось, що частина України може залишитися без світла.