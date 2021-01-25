Новое похолодание идет в Украину: прогнозируют до 20 см снега и метели

На западную Украину идет похолодание с 25 января. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях выпадет до 20 сантиметров снега.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в западных и центральных областях, в частности и в Киеве, объявлено штормовое предупреждение: порывы ветра 15-20 м/с, значительный дождь и мокрый снег.

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (I уровень опасности, желтый). В этих регионах может выпасть от 5 до 20 сантиметров снега.

"Погодные условия приведут к нарушения энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают спасатели.

В пресс-службе "Укравтодора" предупредили, что сегодня утром во Львовской области местами снег с дождем, в Закарпатской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черниговской областях местами дождь. Украину накрыл туман.

Температура воздуха колеблется от +1+5, на западе -1+3. На Абранском, Ивашковском и Торунском перевалах дождь; на Ужоцком перевале местами снег, на остальных перевалах без осадков.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается новая порция снегопадов. После этого снова ударят морозы.

Также ранее сообщалось, что часть Украины может остаться без света.