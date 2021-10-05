Нове похолодання йде в Україну: названа дата
В Україну йде нове похолодання з 8 жовтня. Температура повітря у східних та північних областях опуститься до -1.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Нове похолодання прийде в Україну з 8 жовтня. Попри, сонячну погоду, температура повітря опуститься.
На заході країни вдень очікується +11+16, а вночі +3+5.
На півночі вдень буде +10+12, а вночі -1+1.
У центрі вдень буде +11+13, а вночі +2+5.
На сході вдень буде +11+13, а вночі -1+5.
На півдні вдень очікується +12+15, а вночі +5+8.
На наступний день, 9 жовтня, вночі температура повітря підніметься, але вдень буде близько +11.
Втім, 10 жовтня температура повітря опуститься до +9 вдень, а вночі до -1.
Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження та заморозки на завтра.
Зазначимо, сьогодні заморозки прогнозують не у всіх областях України.