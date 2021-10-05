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Нове похолодання йде в Україну: названа дата

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 14:25
Нове похолодання йде в Україну: названа дата Фото: в Україну йде похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде нове похолодання з 8 жовтня. Температура повітря у східних та північних областях опуститься до -1.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Нове похолодання прийде в Україну з 8 жовтня. Попри, сонячну погоду, температура повітря опуститься.

На заході країни вдень очікується +11+16, а вночі +3+5.

На півночі вдень буде +10+12, а вночі -1+1.

У центрі вдень буде +11+13, а вночі +2+5.

На сході вдень буде +11+13, а вночі -1+5.

На півдні вдень очікується +12+15, а вночі +5+8.

Нове похолодання йде в Україну: названа дата

На наступний день, 9 жовтня, вночі температура повітря підніметься, але вдень буде близько +11.

Втім, 10 жовтня температура повітря опуститься до +9 вдень, а вночі до -1.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження та заморозки на завтра.

Зазначимо, сьогодні заморозки прогнозують не у всіх областях України.

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