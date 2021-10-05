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В Україні оголошено штормове попередження та заморозки на завтра

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 13:53
В Україні оголошено штормове попередження та заморозки на завтра Фото: в Україні попередили про заморозки (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на завтра. Крім того, вночі очікуються заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Україна продовжує перебувати в тилу антициклону, а це означає, що прекрасна погода та сонячні промені забезпечені, повідомили синоптики.

Втім, діє попередження про небезпечні метеорологічні явища, яке стосуєьтся заморозків на поверхні ґрунту на більшій частині території.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на Закарпатті та у південній частині вночі +3+8, вдень +13+18; на решті території вночі +1+6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0+5, вдень +10+15 тепла.

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