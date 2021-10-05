Новое похолодание идет в Украину: названа дата
В Украину идет новое похолодание с 8 октября. Температура воздуха в восточных и северных областях опустится до -1.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Новое похолодание придет в Украину с 8 октября. Несмотря на солнечную погоду, температура воздуха опустится.
На западе страны днем ожидается +11+16, а ночью +3+5.
На севере днем будет +10+12, а ночью -1+1.
В центре днем будет +11+13, а ночью +2+5.
На востоке днем будет +11+13, а ночью -1+5.
На юге днем ожидается +12+15, а ночью +5+8.
На следующий день, 9 октября, ночью температура воздуха поднимется, но днем будет около +11.
Однако, 10 октября температура воздуха опустится до +9 днем, а ночью до -1.
Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение и заморозки на завтра.
Отметим, сегодня заморозки прогнозируют не во всех областях Украины.