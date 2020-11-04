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Нова зона карантину поки не передбачається, - Ляшко

Новость на русском → Київ, Середа 04 листопада 2020 19:32
Нова зона карантину поки не передбачається, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні поки не планують створювати нову зону карантину. Однак зміняться правила для адміністративних одиниць, які потраплять до "червоної зони" карантину.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як пояснив санлікар, зараз адмінодиниці "червоної зони" можуть просити Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вводити лише деякі обмеження з затвердженого урядом переліку.

"Тепер ми пропонуємо таке: коли ми перетнули показник 320 випадків на 100 тисяч населення - це "червоний" рівень. Але якщо в області показник тестів зі 100 протестованих становить понад 20 позитивних, то в цій області застосовується весь перелік обмежень. І до нього потрапляє вже і громадський транспорт", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні в коментарі РБК-Україна голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що в Україні обговорюють можливість створення нової "чорної" зони карантину, де будуть вводити короткочасні локдауни.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав умову введення в Україні загальнонаціонального локдауну.

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