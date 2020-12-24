RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нова мутація COVID-19 з ПАР змінюється з кожною передачею

Автор: РБК-Україна

Нова мутація COVID-19 з Південно-Африканської республіки змінюється з кожною передачею. Варіант коронавірусу під назвою 501.V2 виявляє слабкі місця імунної системи кожної окремої людини.

Про це в ефірі місцевого телеканалу eNCA заявила генеральний директор Ради з медичних досліджень ПАР Гленда Грей.

За її словами, нова мутація зчитує індивідуальну імунну відповідь кожної людини. Це може призвести до того, що протягом короткого часу цей варіант COVID-19 дасть цілу групу нових агресивних штамів, оскільки він змінюється з кожним новим переміщенням між людьми.

"Ми не можемо виключити, що мутації, подібні до 501.V2, існують і в інших частинах світу, не тільки в ПАР", - додала Грей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ПАР виявили новий різновид коронавірусу.

Він вже потрапив до Великобританії, і міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що цей штам набагато агресивніший і швидше поширюється, ніж виявлена раніше мутація, через яку низка інших країн закрила з Британією пасажирське сполучення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЮАРCOVID-19Коронавірус