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У Британії виявили ще більш заразний штам COVID-19. Його завезли з ПАР

Новость на русском → Лондон, Середа 23 грудня 2020 17:43
У Британії виявили ще більш заразний штам COVID-19. Його завезли з ПАР Фото: Метт Хенкок (flickr.com policyexchange)
Автор: РБК-Україна

На території Великобританії виявили ще більш заразний штам COVID-19, ніж той, через який введено жорсткі обмеження, а також припинено транспортне сполучення з іншими країнами. Новий штам знайшли у двох приїжджих з ПАР.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, передає Sky News.

За його словами, виявлено два випадки нового, ще більш заразного штаму COVID-19. Обидві особи приїхали з Південної Африки кілька тижнів тому.

"Цей новий варіант викликає серйозне занепокоєння, тому що він ще більш заразний і, схоже, мутував далі, ніж новий варіант, який був виявлений у Великобританії", - зазначив Хенкок.

Він також висловив вдячність уряду ПАР за відкритість і прозорість після того, як у Британії виявили новий штам. Крім того, повідомляється, що Лондон тимчасово закриває авіасполучення з ПАР.

Нагадаємо, раніше понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Британії через новий штам.

Детальніше про нього читайте в матеріалі РБК-Україна "Острів в ізоляції. Як світ реагує на "британський" коронавірус і що про нього відомо".

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