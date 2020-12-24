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Нова мутація COVID-19 з ПАР змінюється з кожною передачею

Новость на русском → Йоганнесбург, Четвер 24 грудня 2020 17:16
Нова мутація COVID-19 з ПАР змінюється з кожною передачею Фото: новий штам дуже агресивний (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Нова мутація COVID-19 з Південно-Африканської республіки змінюється з кожною передачею. Варіант коронавірусу під назвою 501.V2 виявляє слабкі місця імунної системи кожної окремої людини.

Про це в ефірі місцевого телеканалу eNCA заявила генеральний директор Ради з медичних досліджень ПАР Гленда Грей.

За її словами, нова мутація зчитує індивідуальну імунну відповідь кожної людини. Це може призвести до того, що протягом короткого часу цей варіант COVID-19 дасть цілу групу нових агресивних штамів, оскільки він змінюється з кожним новим переміщенням між людьми.

"Ми не можемо виключити, що мутації, подібні до 501.V2, існують і в інших частинах світу, не тільки в ПАР", - додала Грей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ПАР виявили новий різновид коронавірусу.

Він вже потрапив до Великобританії, і міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що цей штам набагато агресивніший і швидше поширюється, ніж виявлена раніше мутація, через яку низка інших країн закрила з Британією пасажирське сполучення.

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