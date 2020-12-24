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Новая мутация COVID-19 из ЮАР меняется с каждой передачей

Новина українською → Йоханнесбург, Четверг 24 декабря 2020 17:16
Новая мутация COVID-19 из ЮАР меняется с каждой передачей Фото: новый штамм очень агрессивен (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Новая мутация COVID-19 из Южно-Африканской республики меняется с каждой передачей. Вариант коронавируса под названием 501.V2 выявляет слабые места иммунной системы каждого отдельного человека.

Об этом в эфире местного телеканала eNCA заявила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.

По ее словам, новая мутация считывает индивидуальный иммунный ответ каждого человека. Это может привести к тому, что в течение короткого времени данный вариант COVID-19 даст целую группу новых агрессивных штаммов, поскольку он меняется с каждым новым перемещением между людьми.

"Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - добавила Грей.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЮАР выявили новую разновидность коронавируса.

Она уже попала в Великобританию, и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что этот штамм гораздо более агрессивнее и быстрее распространяется, чем выявленная ранее мутация, из-за которой ряд других стран закрыл с Британией пассажирское сообщение.

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