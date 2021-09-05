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Вночі в низку областей прийдуть заморозки: синоптики розповіли в які

Автор: Дмитро Левицький

Синоптики попереджають, що в Україну йдуть перші осінні заморозки. Вночі 6 та 7 вересня похолодає майже на всій території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Вночі 6 та 7 вересня заморозки на ґрунті 0-3 градуси оминуть тільки Закарпаття та південні області України.

Заморозки очікуються і 8 вересня. У середу різке похолодання до 0-3 градусів прогнозують у східних та південно-східних областях.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Нагадаємо, сьогодні у Карпатах температура повітря опустилася до 0 градусів.

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