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Ночью в ряд областей придут заморозки: синоптики рассказали в какие

Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики предупреждают, что в Украину идут первые осенние заморозки. Ночью 6 и 7 сентября похолодает почти на всей территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 6 и 7 сентября заморозки на почве 0-3 градуса обойдут только Закарпатье и южные области Украины.

Заморозки ожидаются и 8 сентября. В среду резкое похолодание до 0-3 градусов прогнозируют в восточных и юго-восточных областях.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, сегодня в Карпатах температура воздуха опустилась до 0 градусов.

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