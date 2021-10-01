Нічні заморозки і сонячні дні: прогноз погоди на вихідні

Синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на вихідні - 2-3 жовтня. В усіх областях буде сухо, вночі очікуються заморозки.
Більш детальний прогноз в матеріалі РБК-Україна з посиланням на дані УкрГідрометцентру.
2 жовтня в Україні очікується сонячна погода, без опадів, хоча вночі буде прохолодно. Синоптики попередили про заморозки.
Температура повітря складе:
Така ж сонячна погода очікується і 3 жовтня. Синоптики прогнозують тільки заморозки вночі, а вдень буде сонячно.
Температура повітря складе: