Ночные заморозки и солнечные дни: прогноз погоды на выходные

Синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на выходные - 2-3 октября. Во всех областях будет сухо, ночью ожидаются заморозки.
Более подробный прогноз в материале РБК-Украина со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.
2 октября в Украине ожидается солнечная погода, без осадков, хотя ночью будет прохладно. Синоптики предупредили о заморозках.
Температура воздуха составит:
Такая же солнечная погода ожидается и 3 октября. Синоптики прогнозируют только заморозки ночью, а днем будет солнечно.
Температура воздуха составит: