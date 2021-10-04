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Нічні заморозки і до +20 вдень: прогноз погоди на три дні

Автор: Юлія Бойко

Погода в Україні в найближчі три дні буде теплою. Денна температура повітря місцями підніметься до +20, але вночі очікуються заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гідрометцентру.

Повідомляється, що погода в Україні буде формуватися під дією поля підвищеного тиску.

У найближчі три дні без опадів, в західних і південно-східних областях місцями пориви східного вітру 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від +1 до +8, найближчої ночі у більшості північних та центральних областей, а також 6-7 жовтня по всій Україні, крім Закарпаття та півдня, на поверхні ґрунту заморозки до -5.

Температура вдень від +11 до +17, на Закарпатті, завтра на Прикарпатті та півдні країни від +18 до +20.

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Погода в Україні