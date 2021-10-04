Ночные заморозки и до +20 днем: прогноз погоды на три дня

Погода в Украине в ближайшие три дня будет теплой. Дневная температура воздуха местами поднимется до +20, но ночью ожидаются заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гидрометцентра.

Сообщается, что погода в Украине будет формироваться под действием поля повышенного давления.

В ближайшие три дня без осадков, в западных и юго-восточных областях местами порывы восточного ветра 15-20 метров в секунду. Температура ночью от +1 до +8, в ближайшую ночь в большинстве северных и центральных областей, а также 6-7 октября по всей Украине, кроме Закарпатья и юга, на поверхности почвы заморозки до -5.

Температура днем от +​​11 до +17, на Закарпатье, завтра на Прикарпатье и юге страны от +18 до +20.