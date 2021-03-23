Незалежно від епідситуації. ЗНО пройде за графіком: коли стартує тестування
У Міністерстві освіти і науки заявляють, що зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році відбудеться в заплановані терміни. Воно відбудеться незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Зазначено, що пробне тестування відбудеться 10 квітня, а основна сесія почнеться 21 травня.
"Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. З огляду на епідеміологічну ситуацію, учасники можуть вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО... Учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування будинку, після чого внести свої відповіді в форми на спеціальному сервісі для визначення результатів", - відзначили в міністерстві.
Результати пробного ЗНО оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.
Учасники основної сесії ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки. Там буде вказаний час і місце проведення тестувань. Також 6-18 травня буде додатковий період реєстрації на ЗНО.
Відзначається, що основна сесія ЗНО відбудеться за наступним графіком:
- 21 травня - хімія,
- 24 травня - іспанська, німецька, французька мови,
- 25 травня - англійська мова,
- 28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту),
- 1 червня - українська мова, українська мова та література,
- 4 червня - історія України,
- 7 червня - фізика,
- 10 червня - біологія,
- 15 червня - географія.
Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною, кожен учасник має право скласти тести не більше як із п'яти навчальних предметів.
Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня по 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.
Нагадаємо, в Україні завершився основний період подачі реєстраційних документів для участі в ЗНО. Станом на 5 березня зареєструвалися 318 946 осіб.
Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський розповів про нову стипендії для учнів за хороші результати ЗНО.