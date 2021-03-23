Независимо от эпидситуации. ВНО пройдет по графику: когда стартует тестирование

В Министерстве образования и науки заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2021 году состоится в запланированные сроки. Оно состоится независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Указано, что пробное тестирование пройдет 10 апреля, а основная сессия начнется 21 мая.

"Пробное ВНО состоится 10 апреля. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО... Участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов", - отметили в министерстве.

Результаты пробного ВНО обнародуют на информационных страницах участников 16 апреля.

Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска. Там будет указано время и место проведения тестирований. Также 6-18 мая будет дополнительный период регистрации на ВНО.

Отмечается, что основная сессия ВНО состоится по следующему графику:

21 мая - химия,

24 мая - испанский, немецкий, французский языки,

25 мая - английский язык,

28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня - история Украины,

7 июня - физика,

10 июня - биология,

15 июня - география.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным, каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти предметам.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны до 23 июля.