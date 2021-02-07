Негода в Україні: українців просять завтра не виходити з дому

У понеділок, 8 лютого, в Україні прогнозують складні погодні умови. Синоптики попереджають про сильні снігопади, хуртовини та ожеледь.
Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.
"Водіїв та пішоходів просимо бути дуже уважними та обережними. Не покидайте своїх домівок без нагальної потреби", - сказали в гідрометцентрі.
Завтра у більшості областей можливі сніг та хуртовини. У західних, північних та центральних областях прогнозують сильні снігопади, а на півдні та в Карпатах - сніг з дощем, налипання мокрого снігу та ожеледь.
У Закарпатській області вдень можливий дощ. На дорогах в областях буде ожеледиця. Крім того, в регіонах прогнозують сильні пориви вітру від 7 до 20 метрів на секунду.
Вночі в Україну прийдуть сильні морози. Зокрема, у Чернігівській та Сумській областях прогнозують вночі 17-22 градусів морозу, а на півдні та Прикарпатті - від 5 до 10 градусів морозу. Водночас на півдні Одеси та на Закарпатті вдень очікується до 7-12 градусів вище нуля.
Нагадаємо, через негоду в Україні прогнозують проблеми на автодорогах, а також перебої в електропостачанні в деяких населених пунктах.
Також РБК-Україна писало, що негода в Україні може спричинити обмеження руху вантажівок та автобусів.