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Негода в Україні: українців просять завтра не виходити з дому

Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 8 лютого, в Україні прогнозують складні погодні умови. Синоптики попереджають про сильні снігопади, хуртовини та ожеледь.

Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.

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"Водіїв та пішоходів просимо бути дуже уважними та обережними. Не покидайте своїх домівок без нагальної потреби", - сказали в гідрометцентрі.

Завтра у більшості областей можливі сніг та хуртовини. У західних, північних та центральних областях прогнозують сильні снігопади, а на півдні та в Карпатах - сніг з дощем, налипання мокрого снігу та ожеледь.

У Закарпатській області вдень можливий дощ. На дорогах в областях буде ожеледиця. Крім того, в регіонах прогнозують сильні пориви вітру від 7 до 20 метрів на секунду.

Вночі в Україну прийдуть сильні морози. Зокрема, у Чернігівській та Сумській областях прогнозують вночі 17-22 градусів морозу, а на півдні та Прикарпатті - від 5 до 10 градусів морозу. Водночас на півдні Одеси та на Закарпатті вдень очікується до 7-12 градусів вище нуля.

Нагадаємо, через негоду в Україні прогнозують проблеми на автодорогах, а також перебої в електропостачанні в деяких населених пунктах.

Також РБК-Україна писало, що негода в Україні може спричинити обмеження руху вантажівок та автобусів.

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