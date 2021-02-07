Негода в Україні: українців просять завтра не виходити з дому

"Водіїв та пішоходів просимо бути дуже уважними та обережними. Не покидайте своїх домівок без нагальної потреби", - сказали в гідрометцентрі.

Завтра у більшості областей можливі сніг та хуртовини. У західних, північних та центральних областях прогнозують сильні снігопади, а на півдні та в Карпатах - сніг з дощем, налипання мокрого снігу та ожеледь.

У Закарпатській області вдень можливий дощ. На дорогах в областях буде ожеледиця. Крім того, в регіонах прогнозують сильні пориви вітру від 7 до 20 метрів на секунду.

Вночі в Україну прийдуть сильні морози. Зокрема, у Чернігівській та Сумській областях прогнозують вночі 17-22 градусів морозу, а на півдні та Прикарпатті - від 5 до 10 градусів морозу. Водночас на півдні Одеси та на Закарпатті вдень очікується до 7-12 градусів вище нуля.