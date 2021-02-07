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В Україні через негоду очікують проблем на дорогах та перебоїв зі світлом

Новость на русском → Україна, Неділя 07 лютого 2021 09:37
В Україні через негоду очікують проблем на дорогах та перебоїв зі світлом Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередили про проблеми, які можуть виникнути в Україні через негоду. У низці областей через снігопади та ожеледицю може зупинитися рух транспорту.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

Сьогодні та завтра в Україні прогнозують ускладнення погодних умов. Зокрема, можливий сильний сніг, подекуди з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, сильні пориви вітру та ожеледиця.

Негода може призвести до порушення руху автотранспорту, а на окремих ділянках доріг у Рівненській, Волинській та Львівській областях до його повного припинення.

Також через негоду в окремих населених пунктах можуть спостерігатися перебої з енергопостачанням.

Нагадаємо, сьогодні в Україну прийшла негода, яка збережеться на початку тижня. Рятувальники розповіли, в яких областях чекати ускладнення погоди.

Також РБК-Україна писало, що на початку тижня через негоду Київ обмежить в'їзд вантажівок. Обмеження введуть, щоб мінімізувати виникнення заторів та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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