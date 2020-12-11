RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Названо орієнтовну дата старту вакцинації від COVID в Україні

Автор: Маріанна Присяжнюк

Вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року. При цьому фактичні терміни можуть зрушити в разі затримки з поставками.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Орієнтовно розраховуємо почати вакцинацію першого березня. Однак це залежить від того, коли вакцина фізично буде доставлена до України. Але ми готуємося таким чином, щоб розпочати вакцинацію першого березня", - заявив Кузін.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на сьогодні розглядається питання забезпечення безкоштовною вакциною від COVID всіх громадян України незалежно від того, чи вони входять до груп ризику чи ні.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, ефект вакцини від коронавірусу триватиме мінімум 6-9 місяців. Він також пояснив, що антитіла будуть поступово зникати. Однак не виключено, що у організму залишиться імунна відповідь на COVID. Очікується, що Україна безкоштовно отримає вакцину для 4 млн громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаCOVID-19Коронавірус