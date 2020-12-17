Національний план вакцинації українців: Рада може надати Кабміну низку доручень

Верховній раді рекомендують ухвалити постанову про Національний план вакцинації населення України від коронавірусу. Йдеться про проект постанови №4500.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Наразі текст цього документу відсутній на сайті парламенту. Однак його вже розглянув комітет Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування.

Постанова передбачає низку доручень Кабінету міністрів та Міністерству охорони здоров’я щодо розроблення та впровадження плану вакцинації.

Отже, у постанові Кабміну рекомендують розробити і затвердити на урядовому рівні план вакцинації. Процес має координуватися на національному і регіональному рівнях. Для цього пропонують створити відповідні штаби.

Уряду пропонують оцінити можливості інфраструктури для зберігання і розвезення вакцин та дозакупити необхідне обладнання.

У постанові звертають увагу на необхідність визначення місць вакцинації і підготовки відповідного персоналу, проведення комунікаційної кампанії з мотивації населення до вакцинації.

Своєю чергою МОЗ подав свої пропозиції до вказаної постанови. Серед них:

передбачити добровільність вакцинації;

рівень затвердження Національного плану визначити на рівні наказу Міністерства охорони здоров’я, а не КМУ;

рекомендувати органам місцевого самоврядування оновити належне обладнання для забезпечення холодового ланцюга в пунктах щеплення;

вилучити з постанови створення окремого реєстру вакцинованих осіб.

"Комітет рекомендував Верховній раді включити в порядок денний проект постанови №4500 та прийняти його за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету, підготовлених на основі пропозицій МОЗ", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність отримання Україною перших партій вакцини в січні. Поки Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, Україна очікує поставки вакцини за програмою COVAX у першому кварталі 2021 року.

При цьому вакцинацію в Україні розраховують почати вже в лютому.