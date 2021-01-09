"Нас змушують закрити місто": мер Тернополя заявив про масове штрафування бізнесу

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що центральна влада "змушує місто" запровадити передбачені урядом жорсткі обмеження. Він стверджує, що поліція почала масово штрафувати бізнес.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

Надал також розповів, що правоохоронці нібито хочуть "виставити кордони" навколо шкіл, щоб не допустити дітей до навчання.

"А на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи. Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи", - додав він.

Крім того, за словами Надала, вже цими вихідними пройде екстрене засідання обласної комісії ТЕБ та НС, на якому, ймовірно, скасують рішення міської ради та введуть карантинні обмеження з 11 січня.

Нагадаємо, місцева влада Тернополя відмовилася вводити посилені обмеження карантину з 8 по 24 січня. У міськраді заявили, що захворюваність у місті низька, тому в посиленні карантину немає потреби.

Пізніше мер Тернополя назвав умову, за якої карантин у місті посилять. Для посилення обмежень, на його думку, має бути об'єктивна потреба.