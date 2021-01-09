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"Нас заставляют закрыть город": мэр Тернополя заявил о массовом штрафовании бизнеса

Новина українською → Тернополь, Суббота 09 января 2021 15:17
"Нас заставляют закрыть город": мэр Тернополя заявил о массовом штрафовании бизнеса Фото: Сергей Надал (facebook.com/Nadal.Sergij)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что центральная власть "заставляет город" ввести предусмотренные правительством жесткие ограничения. Он утверждает, что полиция начала массово штрафовать бизнес.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Он также рассказал, что правоохранители якобы хотят "выставить кордоны" вокруг школ, чтобы не допустить детей к обучению.

"А на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела. Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела", - добавил он.

Кроме того, по словам Надала, уже в эти выходные пройдет экстренное заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором, вероятно, отменят решение городского совета и введут карантинные ограничения с 11 января.

Напомним, местные власти Тернополя отказались вводить ужесточенные ограничения карантина с 8 по 24 января. В горсовете заявили, что заболеваемость в городе низкая, поэтому в усилении карантина нет нужды.

Позже мэр Тернополя назвал условие, при котором карантин в городе усилят. Для усиления ограничений, по его мнению, должна быть объективная потребность.

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