Якщо відмовилися обслуговувати українською. Кремінь розповів, як діяти

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, як діяти у випадку порушення права на обслуговування державною мовою. В Україні набуває чинності стаття 30 "мовного закону" вже 16 січня.
Про це він повідомив у своєму Facebook.
У відповідній скарзі громадянин має вказати дані скаржника: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання.
У ній має бути вказано, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника. Також у скарзі мають бути підтверджуючі файли (аудіо-, відеофайли, письмові свідчення очевидців тощо).
Вказано, що скарги подаються Уповноваженому протягом 6 місяців з дня виявлення порушення.
Нагадаємо, раніше Кремінь пояснив, кому саме доведеться складати іспити з української мови. Це стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу: міністрів, чиновників, керівників обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурорів.
Як писало РБК-Україна раніше, уповноважений із захисту державної мови також розповів, яких сфер стосується перехід на українську мову.