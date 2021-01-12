Если отказались обслуживать по-украински. Креминь рассказал, как действовать

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, как действовать в случае нарушения права на обслуживание на государственном языке. В Украине вступает в силу статья 30 "языкового закона" уже 16 января.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
В соответствующей жалобе гражданин должен указать данные заявителя: фамилию, имя, отчество, место жительства.
В ней должно быть указано, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца. Также в жалобе должны быть подтверждающие файлы (аудио, видеофайлы, письменные свидетельства очевидцев и т.д.).
Указано, что жалобы подаются Уполномоченному в течение 6 месяцев со дня выявления нарушения.
Напомним, ранее Креминь объяснил, кому именно придется сдавать экзамены по украинскому языку. Это будет касаться тех, кто претендует на государственную службу: министров, чиновников, руководителей областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроров.
Как писало РБК-Украина ранее, уполномоченный по защите государственного языка также рассказал, каких сфер касается переход на украинский язык.