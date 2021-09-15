Коли почнуть діяти нові правила карантину: названа дата

Адаптивний карантин в Україні буде працювати за новими правилами з 20 вересня. Відповідне рішення ухвалив на цьому тижні Кабінет міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчинова.
Так, Кабмін вніс зміни до карантинної постанови, в якій, зокрема, передбачені привілеї для вакцинованих.
Серед основних нововведень:
Постанова Кабміну було опубліковано вчора, 13 вересня, і вступає в силу через 7 днів - 20 вересня.
Відзначимо, на даний момент вся Україна знаходиться в "зеленій" зоні без істотних обмежень. Рішення про перехід в "жовту" зону найближчим часом повинна прийняти держкомісія ТЕБ та НС.