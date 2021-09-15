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Коли почнуть діяти нові правила карантину: названа дата

Автор: Ирина Гамерская

Адаптивний карантин в Україні буде працювати за новими правилами з 20 вересня. Відповідне рішення ухвалив на цьому тижні Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчинова.

Так, Кабмін вніс зміни до карантинної постанови, в якій, зокрема, передбачені привілеї для вакцинованих.

Серед основних нововведень:

  • два види COVID-сертифікатів, в залежності від числа отриманих доз ("жовтий" - для однієї і "зелений" - для двох). Крім того, документ передбачений для тих, хто перехворів або має негативний тест.
  • регламентує постанова і умови роботи шкіл. Так, в "жовтій" зоні "жовтий" COVID-сертифікат повинні мати 80% педагогів, а в червоній - у всіх повинен бути "зелений".
  • робота бізнесу теж залежить від вакцинації. Умови такі ж, як і для шкіл - 80% персоналу з паспортами в "жовтій" зоні і 100% "зелених" паспортів в "червоній" зоні. Це стосується і відвідувачів.

Постанова Кабміну було опубліковано вчора, 13 вересня, і вступає в силу через 7 днів - 20 вересня.

Відзначимо, на даний момент вся Україна знаходиться в "зеленій" зоні без істотних обмежень. Рішення про перехід в "жовту" зону найближчим часом повинна прийняти держкомісія ТЕБ та НС.

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