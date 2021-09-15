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Когда начнут действовать новые правила карантина: названа дата

Автор: Ирина Гамерская

Адаптивный карантин в Украине будет работать по новым правилам с 20 сентября. Соответствующее решение принял на этой неделе Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова.

Так, Кабмин внес изменения в карантинное постановления, в котором, в частности, предусмотрены привилегии для вакцинированных.

Среди основных нововведений:

  • два вида COVID-сертификатов, в зависимости от числа полученных доз ("желтый" - для одной и "зеленый" - для двух). Кроме того, документ предусмотрен для тех, кто переболел или имеет негативный тест.
  • регламентирует постановление и условия работы школ. Так, в "желтой" зоне "желтый" COVID-сертификат должны иметь 80% педагогов, а в красной - у всех должен быть "зеленый".
  • работа бизнеса тоже зависит от вакцинации. Условия такие же, как и для школ - 80% персонала с паспортами в "желтой" зоне и 100% "зеленых" паспортов в "красной" зоне. Это касается и посетителей.

Постановление Кабмина было опубликовано вчера, 13 сентября, и вступает в силу через 7 дней - 20 сентября.

Отметим, на данный момент вся Украина находится в "зеленой" зоне без существенных ограничений. Решение о переходе в "желтую" зону в ближайшее время должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС.

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