Когда начнут действовать новые правила карантина: названа дата

Адаптивный карантин в Украине будет работать по новым правилам с 20 сентября. Соответствующее решение принял на этой неделе Кабинет министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова.
Так, Кабмин внес изменения в карантинное постановления, в котором, в частности, предусмотрены привилегии для вакцинированных.
Постановление Кабмина было опубликовано вчера, 13 сентября, и вступает в силу через 7 дней - 20 сентября.
Отметим, на данный момент вся Украина находится в "зеленой" зоне без существенных ограничений. Решение о переходе в "желтую" зону в ближайшее время должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС.