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У Москві судять Навального. Біля будівлі суду почалися затримання

Новость на русском → Москва, Вівторок 02 лютого 2021 10:38
У Москві судять Навального. Біля будівлі суду почалися затримання Фото: Олексій Навальний (instagram com yulia_navalnaya)
Автор: Ігор Литвиненко

У вівторок, 2 лютого, почалося судове засідання, на якому розглядається питання зміни умовного покарання на реальне російському опозиціонеру Олексію Навальному. Перед будівлею Мосміськсуду, де проходить виїзне засідання Симонівського суду, почалися затримання.

Про це повідомляє РБК.

Засідання проходить у відкритому для преси режимі. У залі присутні дружина Навального Юлія та його адвокати.

Напередодні судового засідання у Москві обмежили рух по ряду вулиць, що примикають до Мосгорсуду. При цьому у суду і найближчої станції метрів "Преображенська площа" почалися затримання.

"Затримано кілька десятків чоловік, від будівлі суду від'їхали два повних автозаки із затриманими", - повідомляє видання.

Відзначимо, в січні Федеральна служба виконання покарань Російської Федерації подала клопотання про заміну Навальному умовного терміну на реальний. До цього опозиціонера засуджували до умовного позбавлення волі у справах "Ів Роше" (у 2014 році на 3,5 роки) і "Кіровлісу" (повторно - у 2017 році на 5 років).

Як писало РБК-Україна, Навального можуть засудити до більш ніж 10 років колонії.

Відзначимо, в Росії вже другі вихідні проходили масштабні протести на підтримку Навального. Під час протестів в минулу неділю було затримано 4,8 тисячі демонстрантів.

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