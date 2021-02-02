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В Москве судят Навального. Возле здания суда начались задержания

Новина українською → Москва, Вторник 02 февраля 2021 10:38
В Москве судят Навального. Возле здания суда начались задержания Фото: Алексей Навальный (instagram com yulia_navalnaya)
Автор: Игорь Литвиненко

Во вторник, 2 февраля, началось судебное заседание, на котором рассматривается вопрос изменения условного наказания на реальное российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Перед зданием Мосгорсуда, где проходит выездное заседание Симоновского суда, начались задержания.

Об этом сообщает РБК.

Заседание проходит в открытом для прессы режиме. В зале присутствуют жена Навального Юлия и его адвокаты.

Накануне судебного заседания в Москве ограничили движение по ряду улиц, примыкающих к Мосгорсуду. При этом у суда и ближайшей станции метров "Преображенская площадь" начались задержания.

"Задержаны несколько десятков человек, от здания суда отъехало два полных автозака с задержанными", - сообщает издание.

Отметим, в январе Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации подала ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. До этого оппозиционера приговаривали к условному лишению свободы по делам "Ив Роше" (в 2014 году на 3,5 года) и "Кировлеса" (повторно - в 2017 году на 5 лет).

Как писало РБК-Украина, Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии.

Отметим, в России уже вторые выходные проходили масштабные протесты в поддержку Навального. Во время протестов в прошедшее воскресенье было задержано 4,8 тысячи демонстрантов.

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