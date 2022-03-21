Шахраї придумали нові схеми "розвода" українців на гроші: як не потрапити на гачок

Як працюють шахраї в умовах війни

Шахраї, на жаль, завжди найкраще всього адаптуються до нових обставин. І війна - не виняток.

Сьогодні найпопулярнішими методами "кидання" українців на гроші серед аферистів є наступні схеми:

під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передплату на картку і просто зникають

роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії

знаходять фото потерпілих людей в інтернеті та збирають гроші на допомогу "постраждалим"

створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, а потім викрадають паролі, секретні реквізити карти та персональні дані й гроші.

Як не потрапити "на гачок"

Для того, аби не втратити гроші, експерти рекомендують дотримуватися дієвих правил.

Перш за все ретельно перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані.

"Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів", - нагадують спеціалісти.

Якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, смс чи на e-mail або побачили відповідне посилання в публікації в соцмережах не від офіційного джерела, то не переходьте відразу за посиланням.

"Краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс", - говорять експерти.

Якщо ви хочете дійсно допомогти ЗСУ та постраждалим від російської агресії українцям - використовуйте надійні джерела. Зокрема, кошти можна перекинути на спеціальні рахунки для збору коштів від НБУ:

Також можете надіслати гроші фонду "Повернись живим". Зробити це можна за реквізитами:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЄДРПОУ: 39696398

Отримувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"

Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.

Або за прямим посиланням.