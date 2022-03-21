Шахраї придумали нові схеми "розвода" українців на гроші: як не потрапити на гачок

Під час війни Росії проти України знову активізувалися шахраї, які хочуть виманити гроші у наших громадян. При цьому злочинці використовують як старі схеми, так і нові методи "розвода".
Які шахрайські схеми зараз діють в нашій країні і як не стати жертвами аферистів - про це в Facebook розповіли експерти OLX та Національного банку України.
Шахраї, на жаль, завжди найкраще всього адаптуються до нових обставин. І війна - не виняток.
Сьогодні найпопулярнішими методами "кидання" українців на гроші серед аферистів є наступні схеми:
Для того, аби не втратити гроші, експерти рекомендують дотримуватися дієвих правил.
Перш за все ретельно перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані.
"Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів", - нагадують спеціалісти.
Якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, смс чи на e-mail або побачили відповідне посилання в публікації в соцмережах не від офіційного джерела, то не переходьте відразу за посиланням.
"Краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс", - говорять експерти.
Якщо ви хочете дійсно допомогти ЗСУ та постраждалим від російської агресії українцям - використовуйте надійні джерела. Зокрема, кошти можна перекинути на спеціальні рахунки для збору коштів від НБУ:
Також можете надіслати гроші фонду "Повернись живим". Зробити це можна за реквізитами:
IBAN: UA223226690000026007300905964
ЄДРПОУ: 39696398
Отримувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.
Або за прямим посиланням.
Нагадаємо, днями кіберполіція викрила шахраїв, які "здавали" неіснуюче житло біженцям.
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