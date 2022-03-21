Мошенники придумали новые схемы "развода" украинцев на деньги: как не попасть на крючок

Во время войны России против Украины снова активизировались мошенники, которые хотят выманить деньги у наших граждан. При этом преступники используют как старые схемы, так и новые методы "развода".
Какие мошеннические схемы сейчас действуют в нашей стране и как не стать жертвами аферистов - об этом в Facebook рассказали эксперты OLX и Национального банка Украины.
Мошенники, к сожалению, всегда лучше всего адаптируются к новым обстоятельствам. И война - не исключение.
Сегодня самыми популярными методами "кидалова" украинцев на деньги среди аферистов являются следующие схемы:
Для того, чтобы не потерять деньги, эксперты рекомендуют придерживаться действенных правил.
Прежде всего тщательно проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные.
"Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов", - напоминают специалисты.
Если вы получили ссылки на сайт благотворительного фонда в мессенджере, смс, на e-mail или увидели ссылку в публикации в соцсетях не от официального источника, то не переходите сразу по ссылке.
"Лучше введите в поисковой системе название необходимого сайта и только тогда переходите на вебресурс", - говорят эксперты.
Если вы хотите действительно помочь ВСУ и пострадавшим от российской агрессии украинцам - используйте надежные источники. В частности, средства можно перебросить на специальные счета для сбора средств от НБУ:
Также можете прислать деньги фонду "Повернись живим". Сделать это можно по реквизитам:
IBAN: UA223226690000026007300905964
ОКПО: 39696398
Получатель: Благотворительная организация "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
Назначение платежа: Благотворительная помощь военнослужащим.
Или по прямой ссылке.
Напомним, на днях киберполиция разоблачила мошенников, которые "сдавали" несуществующее жилье беженцам.
Также держите важные советы, которые помогут защитить ваш смартфон в военное время.