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Мошенники придумали новые схемы "развода" украинцев на деньги: как не попасть на крючок

В Украине вновь активизировались мошенники (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Во время войны России против Украины снова активизировались мошенники, которые хотят выманить деньги у наших граждан. При этом преступники используют как старые схемы, так и новые методы "развода".

Какие мошеннические схемы сейчас действуют в нашей стране и как не стать жертвами аферистов - об этом в Facebook рассказали эксперты OLX и Национального банка Украины.

Как работают мошенники в условиях войны

Мошенники, к сожалению, всегда лучше всего адаптируются к новым обстоятельствам. И война - не исключение.

Сегодня самыми популярными методами "кидалова" украинцев на деньги среди аферистов являются следующие схемы:

  • под видом эвакуационных перевозок граждан мошенники просят подписку на карточку и просто исчезают
  • делают фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, которые якобы пострадали от военной агрессии
  • находят фото пострадавших людей в интернете и собирают деньги на помощь "пострадавшим"
  • создают фишинговые (мошеннические) сайты, которые похожи на сайты настоящих благотворительных фондов, а затем похищают пароли, секретные реквизиты карты и персональные данные и деньги.

Как не попасть "на крючок"

Для того, чтобы не потерять деньги, эксперты рекомендуют придерживаться действенных правил.

Прежде всего тщательно проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные.

"Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов", - напоминают специалисты.

Если вы получили ссылки на сайт благотворительного фонда в мессенджере, смс, на e-mail или увидели ссылку в публикации в соцсетях не от официального источника, то не переходите сразу по ссылке.

"Лучше введите в поисковой системе название необходимого сайта и только тогда переходите на вебресурс", - говорят эксперты.

Если вы хотите действительно помочь ВСУ и пострадавшим от российской агрессии украинцам - используйте надежные источники. В частности, средства можно перебросить на специальные счета для сбора средств от НБУ:

Также можете прислать деньги фонду "Повернись живим". Сделать это можно по реквизитам:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ОКПО: 39696398

Получатель: Благотворительная организация "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"

Назначение платежа: Благотворительная помощь военнослужащим.

Или по прямой ссылке.

Напомним, на днях киберполиция разоблачила мошенников, которые "сдавали" несуществующее жилье беженцам.

Также держите важные советы, которые помогут защитить ваш смартфон в военное время.

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