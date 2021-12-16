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Морози вдарять до -13. В Україну йде різке похолодання: відома дата

Автор: Марія Кучерявець

В Україну йде різке похолодання. З наступного тижня морози вдарять у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом, різке похолодання в країні очікується вже 21 грудня (наступного вівторка). Варто зазначити, що морозна погода протримається в областях як і вдень, так і вночі. Подекуди стовпчики термометра впадуть до -13 градусів. Однак опадів не передбачається.

Похолодання в Україні

Температура повітря 21 грудня складе:

  • у північних областях вдень від -7 до -1 вдень, а вночі -10 -5 градусів;
  • на півночі країни вдень -13 -6 градусів, а вночі -13 -9;
  • у східних областях -10 -6 вдень, вночі -10 -7 градусів;
  • на півдні країни вдень від -3 до -1, а вночі -7 -5 градусів;
  • у центральних областях -10 -6 градусів вдень, а вночі -8 -10.

Похолодання в Києві

У столиці синоптики також прогнозують різкий стрибок температури. Вдень стовпчики термометра покажуть -9 -7 градусів морозу, а вночі -11 -9.

Нагадаємо, завтра, 17 грудня, в Україні прогнозують періодично мокрий сніг і дощі. Температура повітря коливатиметься від морозу до показників із позначкою "плюс".

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