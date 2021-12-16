Морози вдарять до -13. В Україну йде різке похолодання: відома дата

В Україну йде різке похолодання. З наступного тижня морози вдарять у всіх регіонах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Згідно з прогнозом, різке похолодання в країні очікується вже 21 грудня (наступного вівторка). Варто зазначити, що морозна погода протримається в областях як і вдень, так і вночі. Подекуди стовпчики термометра впадуть до -13 градусів. Однак опадів не передбачається.
Температура повітря 21 грудня складе:
У столиці синоптики також прогнозують різкий стрибок температури. Вдень стовпчики термометра покажуть -9 -7 градусів морозу, а вночі -11 -9.
Нагадаємо, завтра, 17 грудня, в Україні прогнозують періодично мокрий сніг і дощі. Температура повітря коливатиметься від морозу до показників із позначкою "плюс".