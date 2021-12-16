Морозы ударят до -13. В Украину идет резкое похолодание: известна дата

В Украину идет резкое похолодание. Со следующей недели морозы ударят во всех регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу, резкое похолодание ожидается уже 21 декабря (в следующий вторник). Стоит отметить, что морозная погода продержится в областях как и днем, так и ночью. Местами столбики термометра упадут до -13 градусов. Однако осадков не прогнозируется.
Температура воздуха 21 декабря составит:
В столице синоптики также прогнозируют резкий скачок температуры. Днем столбики термометра покажут -9 -7 градусов мороза, а ночью -11 -9.
Напомним, завтра, 17 декабря, в Украине прогнозируют периодически мокрый снег и дожди. Температура воздуха будет колебаться от мороза до показателей с отметкой "плюс".