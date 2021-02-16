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Морози в Європі: вперше за багато років замерзло Балтійське море

Автор: РБК-Україна

У зв'язку з аномальними морозами в Європі вперше за багато років замерзло узбережжі Балтійського моря. Зокрема, замерзла смуга завширшки в кілька сотень метрів на польському морі.

Про це повідомляє Euronews.

Повідомляється, що рідкісне для цього регіону видовище спостерігається в польському курортному місті Мендзиздроє. На сьогодні там лід простягається на сотні метрів від берегів. Як стверджують місцеві жителі, такого явища тут не було як мінімум останні 25 років.

Крім того, товстим шаром льоду покрилося узбережжі Балтійського моря в Калінінградській області Російської Федерації. Зазвичай море в цьому регіоні не замерзає, і це пов'язано з м'яким кліматом. Таке явище більш характерне для північних районів Балтійського моря - в Ботнічній затоці, біля узбережжя Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, раніше на Грецію через циклон обрушилися сильні снігопади, морози і сильний вітер. Північні і центральні райони країни покриті снігом.

Крім того, днями на гірськолижних курортах в декількох європейських країнах сніг покрився бурим шаром пилу. Це сталося у зв'язку з тим, що вітер приніс пил з африканської пустелі Сахара.

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Новини України ЕвропаБалтийское мореморозы
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