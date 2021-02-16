Морози в Європі: вперше за багато років замерзло Балтійське море

Повідомляється, що рідкісне для цього регіону видовище спостерігається в польському курортному місті Мендзиздроє. На сьогодні там лід простягається на сотні метрів від берегів. Як стверджують місцеві жителі, такого явища тут не було як мінімум останні 25 років.

Крім того, товстим шаром льоду покрилося узбережжі Балтійського моря в Калінінградській області Російської Федерації. Зазвичай море в цьому регіоні не замерзає, і це пов'язано з м'яким кліматом. Таке явище більш характерне для північних районів Балтійського моря - в Ботнічній затоці, біля узбережжя Швеції та Фінляндії.