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Морозы в Европе: впервые за много лет замерзло Балтийское море

Автор: РБК-Украина

В связи с аномальными морозами в Европе впервые за много лет замерзло побережье Балтийского моря. В частности, замерзла полоса шириной в несколько сотен метров на польском море.

Об этом сообщает Euronews.

Сообщается, что редкое для этого региона зрелище наблюдается в польском курортном городе Мендзыздрое. На сегодня там лед простирается на сотни метров от берегов. Как утверждают местные жители, такого явления здесь не было как минимум последние 25 лет.

Кроме того, толстым слоем льда покрылось побережье Балтийского моря в Калининградской области Российской Федерации. Обычно море в этом регионе не замерзает, и это связано с мягким климатом. Такое явление более характерно для северных районов Балтийского моря - в Ботническом заливе, у побережья Швеции и Финляндии.

Напомним, ранее на Грецию из-за циклона обрушились сильные снегопады, морозы и сильный ветер. Северные и центральные районы страны покрыты снегом.

Кроме того, на днях на горнолыжных курортах в нескольких европейских странах снег покрылся бурым слоем пыли. Это произошло в связи с тем, что ветер принес пыль из африканской пустыни Сахара.

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Новости Украины ЕвропаБалтийское мореморозы
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