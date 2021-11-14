Морози до -10 і дощі на заході: прогноз погоди на тиждень

Завтра, в понеділок, на території України без опадів, найтепліше буде на заході і півдні, де денна температура повітря підніметься до +12. Нічні морози у східних областях очікуються на рівні -8.

Фото: прогноз на 15 листопада

У вівторок також буде суха погода, вдень від 0 до +11 залежно від регіону, вночі від -6 до +2.

Фото: прогноз на 16 листопада

У середу збережеться схожа картина, але помітно похолодає, і в більшості областей денна температура повітря буде коливатися в районі +4. На сході нічна температура опускатиметься до -10.

Фото: прогноз на 17 листопада

Але в четвер вже трохи потеплішає, нічні морози будуть не такими сильними. На заході України очікуються дощі.

Фото: прогноз на 18 листопада