Морозы до -10 и дожди на западе: прогноз погоды на неделю

Завтра, в понедельник, на территории Украины без осадков, теплее всего будет на западе и юге, где дневная температура воздуха поднимется до +12. Ночные морозы в восточных областях ожидаются на уровне -8.

Фото: прогноз на 15 ноября

Во вторник также будет сухая погода, днем от 0 до +11 в зависимости от региона, ночью от -6 до +2.

Фото: прогноз на 16 ноября

В среду сохранится похожая картина, но заметно похолодает, и в большинстве областей дневная температура воздуха будет колебаться в районе +4. На востоке ночная температура будет опускаться до -10.

Фото: прогноз на 17 ноября

Но в четверг уже немного потеплеет, ночные морозы будут не такими сильными. На западе Украины ожидаются дожди.

Фото: прогноз на 18 ноября