Мокрий сніг і заморозки: в Україні суттєво похолодає

В Україні завтра будуть дощі, а в Карпатах - мокрий сніг. Температура повітря в горах опуститься до 0.

Про це повідомляє прес-служба "Укргідрометцентру".

У Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Полтавській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі +3+8, у Карпатах 0+3 тепла; вдень +8+14.

У середу та четвер у західних областях вдень будуть дощі. Температура вночі +1+7 тепла, вдень +6+11, у південних та східних областях до +15.

Вночі та вранці в Україні місцями тумани.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна осінь у 2020 році прийшла в Київ тільки на Покрову. Середньодобова температура повітря у Києві 15 жовтня знизилася нижче 15 градусів тепла до 12,3 градусів. Таким чином, метеорологічна осінь прийшла Київ пізніше всього історії. До цього пізніше вона приходила в столицю 7 жовтня 1999 року.