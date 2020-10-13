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Мокрий сніг та штормовий вітер: прогноз погоди до 16 жовтня

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні з 14 жовтня погіршиться, прогнозують мокрий сніг та сильний вітер. Температура повітря опуститься до +6.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Синоптики зазначають, що в Одеській області будуть дощі з грозами та поривами вітру 15-20 м/с. Крім того, в горах буде мокрий сніг.

Завтра вдень у Карпатах дощі. Вже 16 жовтня погода трохи покращиться: у більшості областей, крім південних, невеликі дощі.

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Температура у західній частині, у четвер і п'ятницю також у північних областях, вночі +4+10, вдень +10+16, на решті території вночі +8+14, вдень +17+23; на високогір'ї Карпат вночі і вдень 0+6 тепла.

Нагадаємо, сьогодні в Україні різко погіршилась погода, синоптики прогнозують штормовий вітер та зливу у більшості регіонів.

Дощі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.

Крім того, синоптики розповіли про аномальну погоду в жовтні.

Прогноз погоди
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