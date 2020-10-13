Штормовий вітер та злива: в Україні різко погіршиться погода

В Україні різко погіршилась погода, синоптики прогнозують штормовий вітер. Також Україну накриють дощі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Сьогодні вдень в західних та південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатському регіоні значний дощ.

Зазначимо, що ранок у Києві прохолодний, погода хмарна.

Нагадаємо, в Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях сьогодні будуть дощі. Температура повітря коливатиметься від +15 до +24 градусів.

Зазначимо, прогнозувалось, що сьогоднішній день може поставити температурні рекорди, адже цей він стане одним з найтепліших в Європі.

Раніше синоптики розповіли про аномальну погоду в жовтні. З'явився свіжий прогноз, який говорить про сніг, заморозки і стрибки температури.

Заморозки можливі у північних областях, в тому числі і в Києві, а в горах випаде сніг.