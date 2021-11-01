Мокрий сніг та злива. В Україну йде новий циклон: синоптики назвали дату
В Україну прийде новий циклон 2 листопада. У багатьох областях слід очікувати на зміну погоди - буде хмарно та волого.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Вже найближчої ночі до південних областей наблизиться циклон і завтра він буде переміщуватись територією України.
Скільки він триватиме: циклон доволі швидко покине територію України, відповідно вже з другої половини тижня знову переважатиме погода без опадів і, до того ж, потеплішає.
2-3 листопада
У найближчі дві доби в Україні невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом, завтра у південних, центральних та східних областях помірні дощі.
4 листопада
Переважно без опадів. Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0+7 тепла, вдень +8+14, у південній частині, 4 листопада і в західних областях місцями +13+18 тепла; в Карпатах вночі -1-5 морозу, вдень +3+8 тепла.
5 листопада
На заході, півночі країни, а також у Вінницькій області подекуди дощитиме, на решті території без опадів. Температура вночі +6+12, вдень +13+19.
Нагадаємо, Україну накриє злива, погіршення погоди очікується у семи областях.
Зазначимо, синоптик розповіла, чи чекати морози на початку листопада.