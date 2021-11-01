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Мокрий сніг та злива. В Україну йде новий циклон: синоптики назвали дату

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 15:12
Мокрий сніг та злива. В Україну йде новий циклон: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде новий циклон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийде новий циклон 2 листопада. У багатьох областях слід очікувати на зміну погоди - буде хмарно та волого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Вже найближчої ночі до південних областей наблизиться циклон і завтра він буде переміщуватись територією України.

Скільки він триватиме: циклон доволі швидко покине територію України, відповідно вже з другої половини тижня знову переважатиме погода без опадів і, до того ж, потеплішає.

2-3 листопада

У найближчі дві доби в Україні невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом, завтра у південних, центральних та східних областях помірні дощі.

4 листопада

Переважно без опадів. Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0+7 тепла, вдень +8+14, у південній частині, 4 листопада і в західних областях місцями +13+18 тепла; в Карпатах вночі -1-5 морозу, вдень +3+8 тепла.

5 листопада

На заході, півночі країни, а також у Вінницькій області подекуди дощитиме, на решті території без опадів. Температура вночі +6+12, вдень +13+19.

Нагадаємо, Україну накриє злива, погіршення погоди очікується у семи областях.

Зазначимо, синоптик розповіла, чи чекати морози на початку листопада.

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