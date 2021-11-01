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Мокрый снег и ливень. В Украину идет новый циклон: синоптики назвали дату

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 15:12
Мокрый снег и ливень. В Украину идет новый циклон: синоптики назвали дату Фото: в Украину идет новый циклон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину придет новый циклон 2 ноября. Во многих областях следует ожидать изменения погоды - будет облачно и влажно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Уже ближайшей ночью к южным областям приблизится циклон и завтра он будет перемещаться по территории Украины.

Сколько он продлится: циклон довольно быстро покинет территорию Украины, соответственно уже со второй половины недели снова будет преобладать погода без осадков и, к тому же, потеплеет.

2-3 ноября

В ближайшие двое суток в Украине небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, завтра в южных, центральных и восточных областях умеренные дожди.

4 ноября

Преимущественно без осадков. Ночью и утром на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0+7 тепла, днем +8+14, в южной части, 4 ноября и в западных областях местами +13+18 тепла; в Карпатах ночью -1-5 мороза, днем +3+8 тепла.

5 ноября

На западе, севере страны, а также в Винницкой области местами дождливо, на остальной территории без осадков. Температура ночью +6+12, днем +13+19.

Напомним, Украину накроет ливень ухудшение погоды ожидается в семи областях.

Отметим, синоптик рассказала, ждать ли морозы в начале ноября.

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