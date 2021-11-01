Пів-України накриє злива: синоптики назвали дату
Фото: пів-України накриє злива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україну накриє злива, погіршення погоди очікується у семи областях. Сильні дощі повернуться 2 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Злива накриє області України 2 листопада.
У вівторок очікується суха та тепла погода тільки у західних, північних та частково центральних областях.
Вдень на заході буде +8+11, а вночі 0+3. На півночі країни прогнозують вдень +7+9, а вночі +2+4. У центральних областях вдень буде +8+10, а вночі +3+6.
Дощі будуть у східних, південних областях. Зокрема, злива буде в таких областях:
- Харківській,
- Луганській,
- Донецькій,
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Херсонській.
На сході вдень очікується 9+13, а вночі +4+8. На півдні вдень +11+15, а вночі +5+9.
Нагадаємо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на листопад.
Крім того, синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода.