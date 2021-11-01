ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Пів-України накриє злива: синоптики назвали дату

Новость на русском →
Київ, Понеділок 01 листопада 2021 09:14
Пів-України накриє злива: синоптики назвали дату Фото: пів-України накриє злива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україну накриє злива, погіршення погоди очікується у семи областях. Сильні дощі повернуться 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Пів-України накриє злива: синоптики назвали дату

Злива накриє області України 2 листопада.

У вівторок очікується суха та тепла погода тільки у західних, північних та частково центральних областях.

Вдень на заході буде +8+11, а вночі 0+3. На півночі країни прогнозують вдень +7+9, а вночі +2+4. У центральних областях вдень буде +8+10, а вночі +3+6.

Дощі будуть у східних, південних областях. Зокрема, злива буде в таких областях:

  • Харківській,
  • Луганській,
  • Донецькій,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській.

На сході вдень очікується 9+13, а вночі +4+8. На півдні вдень +11+15, а вночі +5+9.

Нагадаємо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на листопад.

Крім того, синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді
Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді
DAILY
Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно