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Moderna все ще не подалася на реєстрацію вакцини в Україні, - джерело

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Компанія Moderna ще не подалася на реєстрацію вакцини в Україні. Цю вакцину завезли в Україну як гуманітарну допомогу від США по COVAX.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в МОЗ.

Співрозмовник видання зазначив, що, за законом, засоби, завезені як гуманітарна допомога, можна і не реєструвати.

"МОЗ самостійно не реєструє препарати. Поки Moderna не подавала заявку для реєстрації своєї вакцини в Україні", - повідомило джерело.

Нагадаємо, згідно з розподілом МОЗ вакцина Moderna поки використовується тільки для першого щеплення. Дози для другого уколу повинні надійти в медустанови після 16 серпня.

Раніше повідомлялось, що американські фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer підвищили ціни на свої вакцини від коронавірусу. Вакцина від Pfizer подорожчала на 25%, а препарат від Moderna зріс у ціні приблизно на 10%.

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ВакцинаСполучені Штати АмерикиУкраїнаМінстерство охорони здоров'я України